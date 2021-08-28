Kızılay Gönüllüleri, afet bölgelerinde ev ve iş yerlerinin temizlenmesine yardımcı oluyor

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin üzerinden 15 günü aşkın bir süre geçerken selin geride bıraktığı yıkımın izleri silinmeye devam ediyor.

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin üzerinden 15 günü aşkın bir süre geçerken selin geride bıraktığı yıkımın izleri silinmeye devam ediyor. Afetin ardından sokaklardaki balçık ve çamurun kaldırılmasıyla Kızılaycılar da vatandaşların ev ve iş yerlerinin temizlenmesine yardım etmeyi sürdürdü.

Yoğun yağışların yaşanması sonucu 11 Ağustos'ta Sinop, Bartın ve Kastamonu'yu vuran sel ve su baskınlarının üzerinden günler geçerken temizlik ve iyileştirme çalışmaları da durmaksızın sürüyor. Bartın'da afetin etkilerinin tamamen kaldırılması ve hayatın normale dönmesiyle Kastamonu ve Sinop'a yoğunlaşan Kızılay, ilk günden bu yana toplamda 4 binin üzerinde afet uzmanı ve gönüllüsüyle vatandaşların ev ve iş yerlerini temizleyerek eski haline döndürmek için gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor. Cadde ve sokakları tek tek dolaşan personel ve gönüllüler, selzede vatandaşların ve esnafın hasar gören ev ve iş yerlerinin temizlenmesi için seferber oluyor.

TOPLAMDA 890 BİN KİŞİYE İNSANİ YARDIM DESTEĞİ SAĞLANDI

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 16 seyyar mutfak/beslenme aracı ve 89 operasyon aracıyla selzedelerin beslenme ihtiyacına cevap veren Kızılaycılar, toplamda 670 binden fazla kişiye sıcak yemek dağıttı, 82 binden çok kumanya ile de beslenme hizmeti verdi. Ayrıca 255 binden fazla ikramlığı da selzedelere ulaştıran Kızılay, selden etkilenen bölgelerde en çok ihtiyaç duyulan temiz içme suyunu da sağlayarak vatandaşların beslenme ve içecek ihtiyaçlarını karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı