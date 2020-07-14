Kızılay gönüllüleri, 15 Temmuz şehitleri için saygı yürüyüşü yapıp, demokrasi nöbeti tuttu
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Kızılay gönüllüleri, 15 Temmuz şehitleri için saygı yürüyüşü yapıp, demokrasi nöbeti tuttu

Kızılay gönüllüleri, 15 Temmuz şehitleri için saygı yürüyüşü yapıp, demokrasi nöbeti tuttuÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği'nde bir süre önce ziyarete açılan Kızılay Ağadere Müzesi alanında, Genç Kızılay gönüllüleri, 15...

14.07.2020 22:00 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:04

Kızılay gönüllüleri, 15 Temmuz şehitleri için saygı yürüyüşü yapıp, demokrasi nöbeti tuttu

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği'nde bir süre önce ziyarete açılan Kızılay Ağadere Müzesi alanında, Genç Kızılay gönüllüleri, 15 Temmuz şehitleri için meşaleli yürüyüşü yaptı, demokrasi nöbeti tuttu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında; Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü yakınında bulunan Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği'nde bir süre önce ziyarete açılan Kızılay Ağadere Müzesi'nde etkinlik düzenlendi. Bir araya gelen Genç Kızılay gönüllüleri, saat 20.00'de Sonsuzluk Yolu'nda ellerinde meşaleler ile 15 Temmuz şehitleri için saygı yürüyüşü yaptı. Ardından da burada, 15 Temmuz demokrasi nöbeti tuttu. Genç Kızılay gönüllüleri, 15 Temmuz şehitleri anısına müze önünde ellerinde meşalelerle gerçekleştirdikleri demokrasi nöbetinin, daima devam edeceği yönünde mesaj verdi.

Genç Kızılay Çanakkale Başkanı Mesut Kaman, yaptığı basın açaıklamasında, "Bugün, darbe girişiminin dördüncü yılındayız ve Türkiye'nin merhamet çınarı Türk Kızılay'ın iftiharla dolu 152 yılı geride bırakırken Çanakkale'de Hilal-i Ahmer Ağadere Ağır Mecruhin Hastahanesi'nin faaliyet gösterdiği alanda açtığı Ağadere Müzesi'nde demokrasi nöbetimizi sürdürüyoruz. Yüzyıl önce Ağadere'de akan kanlar ve kaybedilen canların 15 Temmuz'da yeniden yeşeren devletimizin can suyu olduğunu hatırlatarak sadece askerimizin değil bir milletin tedavisinin gerçekleştiği bu topraklarda Genç Kızılay gönüllüleri olarak tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

Genç Kızılay gönüllülerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlediği etkinlik müze önünde günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kızılay gönüllüleri, 15 Temmuz şehitleri için saygı yürüyüşü yapıp, demokrasi nöbeti tuttu

Kaynak: DHA

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