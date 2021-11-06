Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Sinop'un sel gönüllülerine takdir

SİNOP (İHA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık Sinop'taki teşkilatla kahvaltı programında bir araya geldi. Genel Başkan Kınık 11 Ağustos'ta yaşanan selde gösterdikleri çabadan ötürü gönüllülere teşekkür etti.

Yapılan buluşmada Kızılay Sinop yetkileri tarafından bölge ve çalışmalar hakkında Genel Başkan Kınık'a bilgi verildi. Yapılabilecek işlerin istişaresi yapıldı. Kınık Genç Kızılay gönüllüleriyle de buluşarak onları dinledi. Dr. Kerem Kınık, "Sinop'ta Kızılaycı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Gönüllülerimizin sel felaketi süresince gösterdikleri çaba ve fedakarlık gerçekten takdire şayandı" dedi. - SİNOP