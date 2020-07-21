Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'a teşekkür ziyareti
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Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'a teşekkür ziyareti

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüs sürecinde stoklarının azalması nedeniyle yaptığı kan bağışı çağrısına destek veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

21.07.2020 13:48 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:54

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüs sürecinde stoklarının azalması nedeniyle yaptığı kan bağışı çağrısına destek veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kınık ve beraberindekiler, Şenocak'ı Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulanan Kınık, Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketinin AK Parti olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Kızılay'ın koronavirüs ve ramazanda düşen kan stokları nedeniyle yaptığı çağrıyı karşılıksız bırakmadığını belirten Kınık, "İstanbul teşkilatımız 39 ilçesiyle beraber bir seferberlik ilan etti. Ülke stoklarının düştüğü o dönemde gerçekten kısa bir süre içinde 15 binin üzerinde kan bağışıyla ciddi bir destek oldu. Bu bir bilinç ve birlikte hareket etme motivasyonu." diye konuştu.

Desteklerinden dolayı AK Parti İstanbul il teşkilatını ve Şenocak'ı tebrik eden Kınık, kan bağışında bulunan tüm teşkilat mensuplarına hastalar adına teşekkür etti.

"Ülkenin her gün kana ihtiyaç var"

Kınık, bu dönemde kan bağışının çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İnsanların tedirginlik yaşadığı, sokağa çıkmaya imtina ettiği ya da kan bağışlamaktan imtina ettiği bir dönemde bu destek bizim için çok önemli. Başka teşkilatlara örnek olmasını temenni ediyorum. 4 hafta sürdü. Dört hafta süresince 15 bin 150 ünite kan bağışı aldık. Bütün ilçeler katıldı. Çok başarılı organizasyon gerçekleştirildi. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Ülkenin her gün kana ihtiyaç var. Sadece günlük ihtiyaç için değil, olağanüstü durumlarda da kullanılmak üzere ülke stoklarında belirli bir güvenlik seviyesinde ilerlemeyi arzu ederiz."

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmiş ameliyatların yapılmaya başlandığına dikkati çeken Kınık, "İhtiyaçlar normale göre daha fazla. Sağlıklı erkekler yılda 4, sağlıklı kadınlar yılda 3 kere kan verebilir. İnsan sağlığına herhangi olumsuz bir etkisi yok, bilakis olumlu etkileri var. Bu süreçte düzenli kan bağışının devam etmesi çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Biz ilk kan bağışını İstanbul İl Başkanlığı'ndan başlattık"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da Kınık'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şenocak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde kan vermenin daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Kanın her zaman önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Şenocak, "Sadece kanımız ihtiyaç olduğu zaman değil, yarın bu kan ihtiyacının her birimize lazım olduğunu düşünerek hareket etmemiz lazım. Bugün kan bize lazım değil ama bir başkasına lazım diye hareket etmek lazım. Bu şuurda olmalıyız. Her birimiz potansiyel bir engelli adayız yarın her birimizde kan ihtiyacı olabilir. Bu duyarlılığı da gösterip bu süreçte de tüm vatandaşlarımızın gerçekten kan bağışında bulunmaları lazım." diye konuştu.

Şenocak, salgın süreci ve bazı günlerde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına rağmen teşkilat olarak kan bağışı kampanyasına en üst düzeyde iştirak ettiklerini dile getirerek, 15 bin 150 ünite kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçlerde de kan bağışı kampanyalarına destek vereceklerini ifade eden Şenocak, "Biz ilk kan bağışını İstanbul İl Başkanlığı'ndan başlattık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla, kadın, gençlik kollarımız tüm kademelerdeki kardeşlerimize başladık. Sonrasında 39 ilçe teşkilatımızda bu süreci yönetmiş olduk." dedi.

Şenocak, vatandaşları düzenli kan bağışı yapmaya çağırdı.

Ziyarette Kınık, Şenocak'a, Kızılay'ın kurumsal bağışçılarına vermiş olduğu Platin Madalya'yı takdim etti.

Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'a teşekkür ziyareti

Kaynak: AA

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