Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay Karabük Şubesini ziyaret etti

KARABÜK (AA) - Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Karabük Şubesine ziyarette bulundu.

Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kınık, Kızılay Karabük Şube Başkanvekili Cemalettin Yavaşcı ile bir araya geldi.

Yavaşcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kınık da yapılan çalışmalardan memnun olduğunu belirtti.

Ziyarete, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da katıldı.

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