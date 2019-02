Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Her Yıl 500 Bin Ton Ekmek Çöpe Atılıyor"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Her yıl 500 bin ton ekmek çöpe atılıyor. 500 bin ton ekmekle 80 tane devlet hastanesi yapabiliriz. Her yıl 250 milyar TL'lik gıdayı bu topraklarda çöpe atıyoruz" dedi.

Kızılay Antalya Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu'na katılan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, çeşitli açıklamalarda bulundu. Bir buçuk asırdır iyilik yolunda emanetçi olduklarını ifade eden Kınık, bedende canı emanet olarak taşıdıklarını, vatanı emanet olarak koruduklarını, yardıma muhtaç ülkelere yardımları emanet olarak götürdüklerini vurguladı.

150 yıllık hikayede çok sayıda isimsiz kahramanların olduğunu kaydeden Kınık şu ifadeleri kullandı:

"150 yıldır milyonlarca insanın katkısıyla Kuvayimilliye olan iyilik çınarı, herhangi bir sınır tanımaksızın yardıma muhtaç coğrafyalara uzanmak için çırpınmaktadır. Falezlerden Akdeniz'e baktığımızda dünyanın merhamete ve insanlığa ihtiyaç duyduğunu tekrar hatırlıyoruz. Bir mezar taşı bile bulunmayan, bulundukları ülkeden açlıktan kaçan ve özledikleri Avrupa'ya kavuşamayan ve ilk defa deniz görerek boğulan 30 bin insan Akdeniz'in mezarında yatıyor. Bu, bizim vicdanımıza ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Hiç kimse evini barkını keyfinden terk etmez. 9 bin mülteci ülkesine almak için referandum yaprak gelişmiş ülkeler bu topraklarda doğan 300 bin mülteci çocuğun nasıl gülümsediğini, 700 bin çocuğun nasıl bizim çocuklarımızla okuduğunu idrak etmeli. Biz bu topraklarda atalarımızdan şunu gördük; mazluma, dinini, dilini, ırkını sormayız. Bizler zalimin karşısında dururuz" dedi.

"4 bine yakın hastayla bağışçının kök hücreleri eşleşti"

Kınık şöyle devam etti, "2019'da rakamları daha da yukarıya çıkaracağız. Her gün 70 bin insana yardım götürmek sorundayız. Her gün 9 bin kan toplamak zorundayız. Yarım milyon kök hücre bağışçımız, kök hücrelerini hiç tanımadıkları hastalara vermeye gönüllü oldular. 4 bine yakın hastayla bağışçının kök hücreleri eşleşti. Bini aşkın kemik iliği nakli yapıldı. Bugün daha fazla çalışarak kayıtlarımızda bulunan 2 bine aşkın kök hücre hastasına zamanla yarışarak ihtiyaç duydukları kök hücreleri taşımak zorundayız. 20 bin hastaya kar çamur kış demeden taşımak zorundayız. Bizler Hilal'i Ahmerci'ler olarak 150 yıldır bu iyilik gemisinin isimsiz, cisimsiz kahramanlarıyız."

"Müdahalelerde bulunmaya gayret edeceğiz"

Meteorolojik afetlerin sıklıklarının arttığına değinen Kınık, "Bunlar hem insanları hem doğayı çevreyi olumsuz yönde etkiliyor. Bugün dünden farklı risklerimiz var. Afetlere daha hızlı müdahale etmek zorundayız. Bölgenin ihtiyaçlarını gidermek adına daha yerel kapasitelerde müdahalelerde bulunmaya gayret edeceğiz" dedi.

"500 bin ton ekmek çöpe atılıyor"

İsraf konusunu ele alan Kınık sözlerine şöyle devam etti:

"Her yıl 500 bin ton ekmek çöpe atılıyor. 500 bin ton ekmekle 80 tane devlet hastanesi yapabiliriz. Her yıl 250 milyar TL'lik gıdayı bu topraklarda çöpe atıyoruz. İhtiyaç duymadığımız şeylerin sahibi olma duygusundan vazgeçmeliyiz. Elimizden gelen ne varsa yaparak israfı önlemeliyiz. Varsın avakado, ananas yemeyelim. Her mevsim domates yemeyelim. Biraz daha doğayla barışık olalım. Az tüketelim kaliteli yaşayalım. Eğer bunları yapmazsak gelecekteki torunlarımız, çocuklarımız aç kalacak. İnsanları uyaracak ve bu alarmı verecek olan bizleriz. Bizlerin sorumluluğu dünyanın dertleri. Bu dertleri insanlara anlatmak ve somut tedbirler almak zorundayız."

Kızılay olarak yaptıkları kurumsal gelişim ve dönüşüm reformu ile bütün bağış süreçlerini bağışçılara raporlayacaklarını aktaran Kınık, "Kızılay'ın hem bağışçı hem de gönüllü desteği katlanarak artmaktadır. Geçen yıl 2 milyon 500 bin kişi bize bağış yaptı. Bu önemli bir sorumluluk ama önemli bir de güç. Amacımız insan acısını dindirmek" dedi. - ANTALYA

