Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs hastalarına plazma tedavisine ilişkin bilgilendirme...
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs hastalarına plazma tedavisine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.
03.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:30
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs hastalarına plazma tedavisine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi
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Kaynak: İHA