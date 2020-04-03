Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs hastalarına plazma tedavisine ilişkin bilgilendirme...
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Kızılay, Kınık

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs hastalarına plazma tedavisine ilişkin bilgilendirme...

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs hastalarına plazma tedavisine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

03.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:20
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs hastalarına plazma tedavisine ilişkin bilgilendirme...

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs hastalarına plazma tedavisine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs hastalarına plazma tedavisine ilişkin bilgilendirme...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs hastalarına plazma tedavisine ilişkin bilgilendirme...
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