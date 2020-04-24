Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı - Haber
Kızılay, Kınık, Haber

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı Başkan Kınık vatandaşların bağışçıya doğrudan ulaşamayacağını vurguladı Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.

24.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:49
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı

Başkan Kınık vatandaşların bağışçıya doğrudan ulaşamayacağını vurguladı

İSTANBUL - Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, korona virüse karşı kullanılan immün plazma tedavi yöntemi konusunda vatandaşlara sosyal medya üzerinde bağışçı aramamaları konusunda uyarılarda bulundu. Genel Başkan Kınık, "Kovid rahatsızlığı geçiren ve immün plazma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın doğrudan bağışçıya ulaşması, ondan alacağı bağışlarla tedavi sürecini başlatması gibi bir süreç yok" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün (covid-19) ülkemizde de görülmesinin ardından yüzbinlerce vatandaşa yardım ulaştıran Türk Kızılay'ı Ramazan ayı boyunca sosyal yardımlarını sürdürmeye devam edecek. İftar sofralarını bereketlendirmek için 'Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna' sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin yapacağı bağışlar ile yurtiçinde ve yurtdışında milyonlarca insana yardım ulaştırılacak. Kampanyaya ilişkin düzenlenen basın açıklamasında Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bilgi verdi. Konuşmasında korona virüse karşı etkili tedavi yöntemleri arasında yer alan immün plazma hakkında da bilgi veren Kınık'ın konuşmasının ardından Kızılay ekipleri, vatandaşlara Ramazan pidesi dağıtmak üzere yola çıktı.

"Dayanışmayla aşılacak bir süreç"

Kampanya hakkında bilgi veren Genel Başkan Kınık, "Ramazanın ilk günü olması nedeniyle pide, su vs. malzemeleri ulaştırmak için sahadalar. Bugün 10 binlerce Kızılay gönüllüsü bu illerimizin tamamında ve mahallerimizde vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek için çalışıyorlar. Bu süreç dayanışmayla aşılacak bir süreç" dedi.

"Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığımızın ve Kızılay'ın eş güdümüyle dağıtılacaktır"

Açıklamasında korona virüsünde tedavide önem teşkil eden immün plazma yöntemi hakkında da konuşan Kınık, "Toplum sağlığı hizmetleri çerçevesinde özellikle immün plazma bileşenlerinin 'Kovid' rahatsızlığı geçirmiş vatandaşlardan alınarak hastalara ulaştırılması konusunda şu an seferberlik durumundayız. Ülke genelinde yaklaşık 3 bin Kovid rahatsızlığı geçirmiş vatandaşımızla doğrudan temas kurulmuş durumdadır. 2 Bin 800 bin vatandaştan bin 150 tanesi immün plazma bağışı yapabilecek durumdadır. Bu çerçevede 400'ü aşkın immün plazma bağışı alınmış, geri kalanlarla ilgili test işlemleri devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde immün plazma bileşenine ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığımızın ve Kızılay'ın eş güdümüyle dağıtılacaktır" dedi.

"10 milyon insana ulaşacak 207 milyon liralık bütçeyle yola çıktık"

Ramazan ayı boyunca 10 milyon insana ulaşacaklarını belirten Genel Başkan Kınık, "Ramazan noktasında Kızılay 10 milyon insana ulaşmayı hedefleyerek kampanya başlattı. 'Yeter ki inan buna' ismiyle bir kampanyayla 10 milyon insan ulaşma hedefine devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak nakit desteklerimiz işini kaybetmiş olan genç çiftlerimize, çocuğu olan dullarımıza, yetimlerimize ulaşmak üzere 10 milyon insana ulaşacak 207 milyon liralık bütçeyle yola çıktık. Vatandaşlarımızın destekleriyle bu bütçeyi arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Bir taraftan 20 bine aşkın AŞ evimizden günlük yaklaşık 100 bin sıcak yemeğimiz vatandaşların evlerine ulaştırılacak. Diğer taraftan gıda yardımlarımız, 400 liralık nakit desteklerimiz dağıtılmış olacak" diye konuştu.

"Bağışı verebilecek herkese ulaşıyoruz"

Vatandaşların immün plazma ihtiyacında bağışçılara doğrudan ulaşamayacaklarını belirten Kınık, "Kesinlikle Kovid rahatsızlığı geçiren ve immün plazma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın doğrudan bağışçıya ulaşması, ondan alacağı bağışlarla tedavi sürecini başlatması gibi bir süreç yok. Burada tek yetkili Kızılay. Sağlık Bakanlığımızın paylaşmış olduğu verilerle, biz bütün bağışçılarımıza doğrudan temas ediyoruz. Onları süreçle ilgili bilgilendirip ikna ediyoruz. İmmün plazmalarını alarak hastanelere ulaştırıyoruz. Kesinlikle maddi menfaat temin etmek ya da teklif etmek maksadıyla oluşabilecek bağışçı ilişkilerinde müeyyideyesi vardır. Herhangi bir şekilde bu bileşen bir ticarete konu yapılamaz. Sosyal medya üzerinden yapılan aramalar konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Acıları var. Anlıyoruz. Biz, potansiyel olarak bu bağışı verebilecek herkese ulaşıyoruz. Onlardan aldığımız immün plazma bileşenlerini de Sağlık Bakanlığımızın listesi çerçevesinde hastanelere saat kaybetmeden ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haber
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi Haber
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Acun'a meydan okuyan Rizelinin ayağı iki yerden birden kırıldı Haber
Acun'a meydan okuyan Rizelinin ayağı iki yerden birden kırıldı
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haber
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi Haber
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu 'hatalı' diye kaldırdı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491'e yükseldi
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
ABD Başkanı Trump, 1915 Olayları için yine 'Büyük Felaket' dedi
ABD Başkanı Trump, 1915 Olayları için yine "Büyük Felaket" dedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Semih Yalçın Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Ebru Şallı Cem Yılmaz Rafet El Roman
Spor Falcao Ali Koç Podolski Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 17:07:39. #1.15#
title