Kızılay Gaziantep Genel Kurul Kongresi Yapıldı

Kızılay Gaziantep Şube Başkanlığı seçimi için Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda kongre düzenlendi. Kongre sonrası yapılan seçimi eski Kızılay Gaziantep Şube Başkanı ve tek aday olan Nihat Yıldırım kazandı.

Kongreye Gaziantep milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve çok sayıda üye katıldı.

Kongre başlamadan önce küçük çocukların söylediği şarkıyı dinleyen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriyeli bir çocukla Arapça konuştu.

Kongrede söz alan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, "Mesleğim ve görevim icabı dünyanın birçok ülkesine gidiyorum. Herhangi bir yerde felaket haberi geldiğinde Kızılay'ımızın o hilalini orada yardım sever ellerini uzattığı halde görünce açıkçası yüreğimiz kıpır kıpır oluyor. Devletimizin ortaya koyduğu vizyon ve misyonla şuanda dünya'da 2'nci sıradadır ancak gayri safi milli hasıla göre oranlarsak dünyada 1'incidir. Hatta diğer ülkeler bu yardımın yanına bile yaklaşamıyorlar. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

"Kızılay dünyadaki en eski yardım kuruluşlarından bir tanesidir"

Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım, Kızılay'ın tanıtımının yapıldığı sine vizyon gösterimi ardından Kızılay'ın Kızılhaç'tan sonra eski yardım kuruluşlarından biri olduğunu belirterek,"Kızılay, 1868 bir benzer Kızılhaç 1863'te kurulmuştur. Yani Türkiye'nin Kızılay aslında dünyadaki en eski yardım kuruluşlarından bir tanesidir. ve sadece 5 yıl farkla kurulmuştur. Aslında aynı dönemde kurulmuşlardır" şeklinde konuştu.

"Bu hilali yükseltmeye çalışıyoruz"

Kongrede konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Güneydoğu coğrafyasındaki toplumların kardeş toplumlar olduklarını belirterek, "Bir hareketin köklerinde iyilik ve merhamet olursa toplum tarafından sahipleniyor ve bir buçuk asır yaşayabiliyor. Gerçekten böyle bir hareketin mensubu olmak büyük bir övünç kaynağı bizler için. Birileri ayrılıklar konuşuyor, farklılıklar konuşuyor. Bu topraklar Kilis, Gaziantep, Halep hep bütündü halen de bütün araya birileri sınır çekmiş olabilir. Ahmet Arif'in dediği gibi'tavuklarımız birbirine karışmış' bu coğrafyalar kardeş coğrafyalar buraları ayırmaya çalışan, kışkırtmaya çalışan, insanlara inat biz bu hilali yükseltmeye bu bayrağı yükseltmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA