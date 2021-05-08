Kızılay Erciş Şubesi'nin Kadir Gecesi kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü
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Kızılay Erciş Şubesi'nin Kadir Gecesi kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü

Kızılay Erciş Şubesi'nin Kadir Gecesi kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Türk Kızılayın Erciş Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kısıtlamalar sonrası kan stoklarının azalması nedeniyle bağış kampanyası başlattı.

Türk Kızılayın Erciş Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kısıtlamalar sonrası kan stoklarının azalması nedeniyle bağış kampanyası başlattı.

Bu kapsamda Kızılay'ın kan bağışı işlemlerinin yapıldığı mobil aracı Vanyolu Caddesi'ne getirilerek vatandaşların bağış yapması sağlandı.

Kan bağışında bulunacak vatandaşlar ise kısıtlama nedeniyle internet üzerinden yaptırdıkları kaydının ardından telefonlarına gelen mesaj sonrası araca gelerek bağışta bulundu.

Kan bağışında bulunan vatandaşlara Kızılay gönüllülerince çeşitli ikramlar bulunuldu.

Türk Kızılay'ı Erciş Şubesi gönüllüsü Mevlut Selçuk, "Burada sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takarak gayet sağlıklı bir şekilde kanlarını vermektedirler. Vatandaşlarımıza kan verme hususundaki duyarlıdırların ötürü çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kan bağışçısı Hasan Arslan, bu sene pandemİ nedeniyle Kızılay'ın kan depolarında azalma olduğunu öğrendiğini ve harekete geçrtiğini belirtti.

İftar sonrası kan verdiğini söyleyen Arslan, "Her sene düzenli olarak kan veriyoruz. İnşallah benim ve arkadaşlarım verdiği tün kanlar insanlara şifa olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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