Kızılay, Ensar Vakfı'na 8 milyon dolarlık bağış iddiasını kabul etti
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Kızılay, Ensar Vakfı'na 8 milyon dolarlık bağış iddiasını kabul etti

Elazığ-Malatya Depremi’nin ilk gününde para yardımı çağrısıyla tepki çeken Kızılay’ın Ensar Vakfı’na 8 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

29.01.2020 19:17 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:17
Kızılay, Ensar Vakfı'na 8 milyon dolarlık bağış iddiasını kabul etti

'ın, 'daki çocuklara yönelik cinsel istismar davasıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı. Kızılay söz konusu iddiaların doğruluğunu kabul etti.


CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında, "Kızılay'ın Ensar Vakfı'na bu şekilde para aktarması, hem de doğalgaz şirketinden parayı aktarması skandal" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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