Kızılay Emniyetten Kan Bağışı Talebinde Bulundu

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, ziyaret ettiği Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'dan "Kan Bağışına Destek Projesi"ne destek talebinde bulundu.

Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünden oluşan heyetle İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Konuklarını ilgi ile karşılayan Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Kızılayı'nın faaliyetleri hakkında kısa bir bilgi veren Kızılay Şube Başkanı Demirel, Kan Bağışına Destek Projesi kapsamsında Emniyet Müdürü Yavuz ve personelinden kampanyaya destek olmak için kan bağışı talebinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Dr. Habib Demirel tarafından Emniyet Müdürü Yavuz'a Kızılay logolu fincan hediye edildi. - SAMSUN