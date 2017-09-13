Kızılay, Emet Yangınında 500 Kişilik Kumanya Dağıttı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağkı Kabaklar köyünde başlayan ve Katrandağı, Göncek ve Yeniceköy mevkilerine yayılan yangında, Kızılay Kütahya Şubesi, 500 kişilik kumanya dağıttı.



Yangından etkilenen Göncek, Kabaklar köyü sakinlerine ve yangın söndüren ekiplere akşam saatlerinde pide, ayran ve su ikram edildi.



Kızılay Kütahya Şubesi Başkanı Ahmet Altıparmak, "Türk Kızılayı Kütahya şubesi olarak Emet ilçesi Kabaklar köyü ve Göncek köyü ormanlık alanda çıkan yangından etkilenen köylülere ve yangın söndürme çalışmalarına katılan personele ve vatandaşlara 500 kişilik kumanya hazırlayıp dağıtımı yapıldı" diye konuştu.( YD - EFE) - KÜTAHYA