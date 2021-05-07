KIZILAY EKİPLERİNE KEMANLI TEŞEKKÜR
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KIZILAY EKİPLERİNE KEMANLI TEŞEKKÜR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK Kızılay Menteşe Şubesi tarafından pandemi nedeniyle çalışamayan Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Derneği üyelerine, gıda kolisi yardımında bulunuldu.

TÜRK Kızılay Menteşe Şubesi tarafından pandemi nedeniyle çalışamayan Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Derneği üyelerine, gıda kolisi yardımında bulunuldu. Müzisyenlerden Halil Samanlıoğlu, oğlu Çağrı'yla keman ve darbuka çalarak Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi gönüllüleri, Menteşe ilçesinin Karamehmet, Hacırüstem, Camikebir, Orhaniye, Muslihittin ve Karşıyaka mahallelerinde yaşayan Roman müzisyenler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı nedeniyle gıda kolisi, kavurma konserve ile hijyen paketi dağıttı. Roman müzisyen Halil Samanlıoğlu ve oğlu Çağrı, gecesini- gündüzüne katarak çalışan Kızılay ekiplerine keman çalarak teşekkür etti.

Halil Samanlıoğlu, Kızılay ekiplerinin pandemi sürecinde Roman müzisyenlere ve sahne emekçilerine sürekli destek verdiğini anlatarak, Bir müzisyen olarak bu zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmayan Türk Kızılay görevlilerine kemanımızla teşekkür etmek istedik. Çaldığım eserleri fedakarca görev yapan tüm Kızılay ekiplerine hediye ediyorum dedi.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz ise Ramazan'ın insani yardım kuruluşları açısından bir seferberlik ayı olduğunu belirterek, Bu yıl da Ramazan kampanyasını 'Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla sürdüreceğiz. Ramazan ayı bitmeden Menteşe ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda paketi, kavurma, nakit yardımı ve hijyen paketleri ulaştırmayı hedefliyoruz diye konuştu.

KIZILAY EKİPLERİNE KEMANLI TEŞEKKÜR
KIZILAY EKİPLERİNE KEMANLI TEŞEKKÜR
KIZILAY EKİPLERİNE KEMANLI TEŞEKKÜR
KIZILAY EKİPLERİNE KEMANLI TEŞEKKÜR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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