Kızılay ekiplerinden küçük Yiğit'e anlamlı hediye
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Kızılay ekiplerinden küçük Yiğit'e anlamlı hediye

Kızılay ekiplerinden küçük Yiğit'e anlamlı hediye Küçük Yiğit hem oyun oynayacak hem de el kaslarını geliştirecek Doğuştan ensefalosel hastası olan bedensel engelli 8 yaşındaki Yiğit Keskin, Ramazan ayı içerisinde kendilerini ziyarete gelen Kızılay ekiplerinden hediye talebinde bulundu.

09.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:27

Kızılay ekiplerinden küçük Yiğit'e anlamlı hediye

Küçük Yiğit hem oyun oynayacak hem de el kaslarını geliştirecek

KASTAMONU - Doğuştan ensefalosel hastası olan bedensel engelli 8 yaşındaki Yiğit Keskin, Ramazan ayı içerisinde kendilerini ziyarete gelen Kızılay ekiplerinden hediye talebinde bulundu. Yiğit'in sağlık durumunu da göz önünde bulunduran Kızılay ekipleri, hem ince el motoru becerilerini kazanabilmesi hem de eğlenebilmesi için kendisine playstation hediye etti.

Doğuştan ensefalosel hastası (beyinde su birikintisi)olan 8 yaşındaki bedensel engelli Yiğit Keskin, Ramazan Bayramında kendilerini ziyaret eden Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekiplerinden oyuncak istedi. Bunun üzerine Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, maddi imkansızlıktan dolayı ailesinin alamadığı ve halen tedavileri devam eden Yiğit Keskin'in tedavisine faydalı olacak playstation satın aldı. Alınan playstation'ı teslim etmek için Keskin ailesine misafir olan Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, bir süre aile ile sohbet ettikten sonra Yiğit ile birlikte oyunda oynadı.

Yiğit'in annesi Birsel Keskin, "Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yiğit oğlumu bu hediye ile çok mutlu ettiler. Kızılay ekipleri, öncelikle Ramazan ayında bizleri ziyarete gelmişlerdi. Yiğit, Kızılay ekibi gitmeye yakın iken onlardan istekleri olmuştu. Büyük bir oyuncak istediğini söylemişti. Bu kez de Yiğit'in ince el motoru becerilerini kazanabilmesi için playstation oyunu getirdiler. Yiğit çok mutlu oldu. En çok istediği oyunda buydu zaten. Herkese çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Av. Akif Güzel ise, "Bu akşam Yiğit yavrumuzun evine misafir olduk. Kendisine bir hediyemizle mutlu etmek için buraya geldik. Ramazan ayında yine Yiğit yavrumuzu ve ailesini ziyaret ettiğimizde kendisinin doğuştan engeli olduğunu bizlere söylediler. Bunun bizlerle paylaştılar. Bizde kendisini görmüş olduk. Evden ayrılırken de Yiğit yavrumuz, bizden tekrar gelmemizi istemişti ve bir hediyede istemişti bizlerden. Tabii ki bizlerde yavrumuzun rahatsızlığına el becerileriyle ilgili olduğunu düşünerek bizde kendisine el becerilerini geliştirmesine yönelik bir bilgisayar oyunu almak istedik. Hem bu oyunu oynamak hem de el kaslarını geliştirmesi açısından kendisine bu oyuncağın fayda sağlayacağını düşündük. Bu sebeple hem yavrumuzu mutlu etmek hem de ailesini ziyaret etmek istedik. Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi olarak bu akşam kendilerinin misafiriyiz" diye konuştu.

Kızılay ekiplerinden küçük Yiğit'e anlamlı hediye

Kaynak: İHA

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