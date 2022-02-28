Türk Kızılayın öncü ekibi Ukrayna'nın güneybatı sınırına ulaştı

Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'ya insani yardım malzemesi götüren Türk Kızılay öncü ekibinin, ülkenin güneybatı sınırına ulaştığı bildirildi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'daki mağdurlar için harekete geçen Türk Kızılay öncü ekibi, Romanya'nın Siret sınır kapısındaki Ukrayna'dan tahliye çalışmalarını yerinde gözlemliyor, bölgedeki Kızılhaç ekipleriyle koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Ukrayna sınırına ulaşan Türk Kızılay öncü ekibi, barınma malzemeleri, depolama çadırları, acil yardım ile hijyen malzemelerinden oluşan 5 tır dolusu insani yardım malzemesi ve mobil beslenme aracını, bugün Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine götürerek, bölgedeki acil ihtiyaçları karşılayacak.

Açıklamaya göre, Ukrayna'dan karayoluyla Türkiye'ye ulaştırılan vatandaşlara da Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında beslenme desteği veren Türk Kızılay, Ukrayna'ya yönelik yeni yardım sevkiyatlarının da planlamalarını yapıyor.

"Çalışmalar aralıksız sürecek"

Türk Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Ekip Başkanı Abdullah Kaya, Türk Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Operasyonu'nun öncü ekibi olarak Romanya'daki Siret Sınır Kapısı'na ulaştıklarını bildirdi.

Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyelerinin yapıldığını, bir yandan da insani yardım malzemelerinin karşı tarafa geçirilmesi çalışmalarının yürütüldüğünü anlatan Kaya, 5 tırlık yardım konvoyuyla, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine hareket ederek, oradaki mağdurların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını bildirdi.

Daha çok insana destek verebilmek için hayırseverlerin katkılarını beklediklerini ifade eden Abdullah Kaya, çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.