Kızılay ekipleri Muğla'nın dört noktasında görev başında
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Kızılay ekipleri Muğla'nın dört noktasında görev başında

Kızılay ekipleri Muğla'nın dört noktasında görev başında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler ile afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay, Muğla'nın farklı ilçelerinde süren ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlarda da görev başında.

Orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler ile afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay, Muğla'nın farklı ilçelerinde süren ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlarda da görev başında. Acil ihtiyaçları karşılamaya devam eden ekipler, bir yandan da ihtiyaç tespitleri yapıyor.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Milas ve Seydikemer ilçelerindeki orman yangınlarından etkilenenlere 13 mobil beslenme aracı ve 1 sahra mutfağıyla günlük 51 farklı dağıtım noktasında beslenme desteğinde bulanan Kızılay, afetin ilk gününden bu yana alanda bulunan toplam 100 insani yardım aracı ile 2 bin 342 afet uzmanı ve gönüllüsüyle birlikte sahada faaliyetlerine devam ediyor.

GÜNLÜK 10 BİN 185 KİŞİLİK SICAK YEMEK HİZMETİ

Gıda kolisi, hijyen malzemesi, kumanya, içecek ve su gibi yardım malzemelerinin gün boyunca ihtiyaç bölgelerine ulaştırılmasını sağlayan Kızılay, günlük 10 bin 185 kişilik sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Yangın bölgelerinin durumlarını yakından takip eden Kızılay ekipleri, ihtiyaca göre de ekiplerini yönlendiriyor.


Kızılay ekipleri Muğla'nın dört noktasında görev başında
Kızılay ekipleri Muğla'nın dört noktasında görev başında
Kızılay ekipleri Muğla'nın dört noktasında görev başında
Kızılay ekipleri Muğla'nın dört noktasında görev başında
Kızılay ekipleri Muğla'nın dört noktasında görev başında
Kızılay ekipleri Muğla'nın dört noktasında görev başında
Kızılay ekipleri Muğla'nın dört noktasında görev başında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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