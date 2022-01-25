Kızılay ekipleri, İstanbul'da karda kalanlara kumanya dağıttı

TÜRK Kızılayı ekipleri, İstanbul'da karda mahsur kalan vatandaşlara çorba, su, içecek ve kumanya dağıttı.

Kızılay ekipleri, yurt genelinde karla mücadele eden bölgelerde yolda mahsur kalan vatandaşlara yiyecek yardımının yanı sıra çeşitli konularda destek oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce insanın saatlerce yollarda mahsur kaldığı İstanbul'da Kızılay ekipleri, vatandaşlara kumanya ikramında bulundu. Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca gibi ilçelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda vatandaşlara destek veren Kızılay gönüllüleri, yaptıkları hazırlıklarla, çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya dağıttı. Vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan gönüllüler, yolda kalan vatandaşların araçlarına zincir takmalarına da yardımcı oldu.