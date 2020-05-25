Kızılay ekibinden güvenlik güçlerine bayram ziyareti
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Kızılay ekibinden güvenlik güçlerine bayram ziyareti

Van kara yolu üzerinde bulunan Depin Polis Kontrol Noktası ile Bay Köyü Kontrol Noktasında görev yapan güvenlik güçlerini de ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Kızılay ekibi, güvenlik güçleri ve yolda geçen vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, şeker ve kolonya ikramı ile maske ve dezenfekte...

Kızılay ekibinden güvenlik güçlerine bayram ziyareti
25.05.2020 08:02 | Son Güncelleme: 25.05.2020 08:05

Van kara yolu üzerinde bulunan Depin Polis Kontrol Noktası ile Bay Köyü Kontrol Noktasında görev yapan güvenlik güçlerini de ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Kızılay ekibi, güvenlik güçleri ve yolda geçen vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, şeker ve kolonya ikramı ile maske ve dezenfekte seti takdim ettikten sonra kentteki ev ziyaretlerini sürdürdü.

Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı olarak yorucu bir Ramazan ayı geçirdiklerini, ancak ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını giderip onların yüzünü güldürmek ve hayır dualarını almanın kendileri için en büyük mutluluk ve ödül olduğunu söyledi. Başkan Bozkurt, "Yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yüzünü güldürmeye çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Kentin değişik noktalarda görev yapan güvenlik güçlerine, sağlık çalışanlarına, 65 üstü vatandaşlarımızın bayramını kutlamak için yollara çıktık. Kızılay ekibi olarak vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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