Kızılay Düzce Şubesi, dar gelirli bireyler, engelli ve hasta vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor

Pandemi döneminde getirilen kısıtlamalarda, dar gelirli ailelere ve evlerinden dışarıya çıkmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yaptığı yardımlarla, dikkatleri üzerine çeken Kızılay Düzce Şubesi, hasta ve engelli vatandaşlara da hasta yatağı, tekerlekli sandalye ve tıbbi malzeme...

Pandemi döneminde getirilen kısıtlamalarda, dar gelirli ailelere ve evlerinden dışarıya çıkmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yaptığı yardımlarla, dikkatleri üzerine çeken Kızılay Düzce Şubesi, hasta ve engelli vatandaşlara da hasta yatağı, tekerlekli sandalye ve tıbbi malzeme yardımlarına devam ediyor.

Kızılay Düzce Şubesi, dar gelirli bireyler, engelli ve hasta vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalarda, dar gelirli vatandaşlar ile sokağa çıkmayan 65 yaş ve üzeri yaşlı bireylere yaptığı gıda ile hijyen malzemeleri yardımları ile büyük takdir toplayan Kızılay Düzce Şubesi, bu kez engelli ve yatağa bağımlı hastaların yüzünü güldürdü.

Düzce'de yatağa bağlı bir hastanın talebi üzerine, Kızılay Düzce Şubesi ekipleri, hasta yatağı yardımında bulundu. Yine Kızılay ekipleri, tekerlekli sandalye yardımında bulunarak, 2 engelli vatandaşın yüzünü güldürdü.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Av. Halil Aydın, Düzce'de ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hasta ve engelli vatandaşlara yönelik yardımların, hayırsever vatandaşların da katkıları ile devam ettiğini belirtti. Aydın, "Kızılay olarak her zaman zorda olan vatandaşlarımızın yanlarında yer almaya devam edeceğiz" dedi. C. Üstüner

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Kaynak: Habermetre