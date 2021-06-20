Kızılay, Dünya Mülteciler Gününe dikkat çekti
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Kızılay, Dünya Mülteciler Gününe dikkat çekti

Kızılay, Dünya Mülteciler Gününe dikkat çekti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çeşitli sebeplerden dolayı bulundukları yerlerden göç ederek dünyanın farklı ülkelerine sığınmak durumunda kalan geçici koruma altındaki insanların durumuna dikkat çekmek amacıyla 2001 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle anıldığı ifade edilen 20 Haziran Dünya Mülteciler Gününde...

Çeşitli sebeplerden dolayı bulundukları yerlerden göç ederek dünyanın farklı ülkelerine sığınmak durumunda kalan geçici koruma altındaki insanların durumuna dikkat çekmek amacıyla 2001 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle anıldığı ifade edilen 20 Haziran Dünya Mülteciler Gününde Kızılay, yararlanıcılar için gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle farkındalık oluşturmak istediğini kaydetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından en son yayınlanan yıllık rapora göre, pandemiye rağmen 2020'de savaşlardan, şiddetten, zulümden ve insan hakları ihlallerinden kaçan insanların sayısı 82,4 milyona yükseldi. Bunun 26,4 milyonu mülteciler, 4,1 milyonu sığınmacılar, 48 milyonu kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş kişiler, 3,9 milyonunun ise ülkeleri dışında yerinden edilmiş kişilerden oluştuğu belirtildi. Kızılay, Türkiye'ye sığınan geçici koruma altındaki insanların yanı sıra sınır ötesi yardımlarıyla da desteğini sürdürdüğünü vurguladı.

YURT İÇİNDE YAKLAŞIK 4 MİLYON KİŞİYE KIZILAY DESTEĞİ

Kızılay, Türkiye'de kayıt altına alınan yaklaşık 4 milyon kişiye destek ve uyum programları aracılığıyla birçok alanda yardımlarını ulaştırdığını belirtti. Kızılaykart projesi kapsamında yürütülen Kamp İçi Gıda Destek Programı, Sosyal Uyum Yardım Programı, Şartlı Eğitim Yardım Programı, Türkçe Dil Eğitimi Programı ve Meslek Edindirme Projelerinin yanı sıra psikososyal destek programları ve çocuk, gençlik ve gönüllülük çalışmalarıyla geçici koruma altındaki kişilerin yaşam şartlarında iyileştirmeler yapıldığının altı çizildi. Ayrıca Kızılay, Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan 16 aktif Toplum Merkezi ve 521 personel aracılığıyla bugüne kadar 1,7 milyon kişiye ulaştığını da belirtti.

SINIR ÖTESİ YARDIMLARLA İNSANİ KRİZLERİN ETKİSİ AZALTILIYOR

İlk olarak Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2012 Ağustos ayında başlayan Sınır Yardımları Operasyonu kapsamında 14 sınır noktasından toplam 56 bin 920 tır dolusu insani yardım sevkiyatı gerçekleştirilerek yaklaşık 3,5 milyar lira değerinde gıda kolisi, su, sanitasyon ve hijyen malzemeleri gibi insani yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı açıklandı. Sınır ötesi yardımlarını durmaksızın sürdürdüğünü ifade eden Kızılay, yaşanan insani krizlerin etkisini azaltmayı ve yaşam şartlarını arttırmayı amaçladığını kaydetti.


Kızılay, Dünya Mülteciler Gününe dikkat çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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