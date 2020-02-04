Kızılay Derneği Protestosuna Polis Müdahalesi: 19 Gözaltı
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Kızılay Derneği Protestosuna Polis Müdahalesi: 19 Gözaltı

Deprem vergilerinin nereye harcandığı ve Kızılay Derneği'nin Ensar Vakfı'na bağış yaptığı iddialarına protesto için bir araya gelen demokratik kitle örgütlerinin açıklamasına polis müdahale etti.

04.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:47

Deprem vergilerinin nereye harcandığı ve Derneği'nin Ensar Vakfı'na bağış yaptığı iddialarına protesto için bir araya gelen demokratik kitle örgütlerinin açıklamasına müdahale etti. Polis müdahalesinde 19 kişi gözaltına alındı



Haber Videosu

: Kızılay Derneği Protestosuna Polis Müdahalesi: 19 Gözaltı
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