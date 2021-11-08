BURSA (Habermetre) - 08 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

Kızılay denize açıldı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları sahillerle buluşturmak hedefiyle düzenlediği ücretsiz 'Mavi Tur' seferleri, şimdi de Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılay çalışanları ve Genç Kızılay Gönüllülerini ağırladı.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 2 adet mobil kan toplama otobüsü bağışladığı Kızılay'ı şimdi de denizle buluşturdu. Bursa'nın ovasından dağına, tarihi ve kültürel mirasından denizine kadar tüm değerlerinin vatandaşlar tarafından hissedilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz 'Mavi Tur' seferlerine bu kez Kızılay çalışanları ve Genç Kızılay Gönüllüleri konuk oldu.

Kurulduğu 1868 yılından bu yana ayrım gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek ilkesiyle hareket eden Türk Kızılay'ın gençler arasında dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularının aşılanmasını hedefleyen Genç Kızılay Gönüllüleri, Marmara sahillerinin keyfini çıkardı.

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