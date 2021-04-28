Kızılay Deltası'nda leylek "Rıfkı"yı balıkçıları besliyor
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Kızılay Deltası'nda leylek "Rıfkı"yı balıkçıları besliyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde "Rıfkı" ismi verilen leylek ile bölgede avlanan olta balıkçıları arasında 3 yıldır özel bir dostluk bulunuyor.

Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde "Rıfkı" ismi verilen leylek ile bölgede avlanan olta balıkçıları arasında 3 yıldır özel bir dostluk bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'deki 487 kuş türünden 358'ine ev sahipliği yapıyor.

Bu kuş türlerinden biri de havaların ısınmasıyla deltaya gelen leylekler... Leylek popülasyonunda Türkiye dünyada ikinci sırada yer alırken, Samsun ise Türkiye'de birinci sırada bulunuyor.

İlkbahar ve yaz mevsimlerini deltada geçiren leylekler, ağustos ayından itibaren ise bölgeden ayrılıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti genelinde 950 civarındaki yuvada yaklaşık 1900 leyleğin bulunduğu tahmin ediliyor.

Bunlardan biri de bölgedeki olta balıkçıları ile arasında özel bir dostluk oluşan ve balıkçılar tarafından "Rıfkı" ismi verilen leylek.

Her gün 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi'nde göl kenarında olta balıkçılarının avlandığı bölgeye giden leylek "Rıfkı", balıkçılar tarafından kendisine verilen balıklarla karnını doyuruyor.

"Bazen tek balık tutsak bile onu da Rıfkı'ya veriyoruz"

Haftanın belirli günleri oltasıyla bölgeye balık tutmaya giden Ramazan Kaçan, AA muhabirine, yıllardır bu bölgede balık tutuğunu, 3 yıldır da leylek "Rıfkı"nın aynı yere gelerek balık beklediğini söyledi.

Leyleğin kendilerine alıştığını belirten Kaçan, karnını doyurana kadar yanlarından ayrılmadığını vurguladı.

Leylek bölgenin maskotu olduğunu dile getiren Kaçan, "Burada bizi yalnız bırakmıyor, etrafımızda dolanıyor. Diğer arkadaşlar da alıştırmış. Biz burada kalana kadar o da bizimle kalıyor. Yakaladığımız balıklardan ona da veriyoruz. Bazen tek balık tutsak bile onu da Rıfkı'ya veriyoruz. Burada olmayınca merak ediyoruz ama gecikmeli de olsa mutlaka geliyor." ifadelerini kullandı.

Kızılay Deltası'nda leylek 'Rıfkı'yı balıkçıları besliyor
Kızılay Deltası'nda leylek 'Rıfkı'yı balıkçıları besliyor
Kızılay Deltası'nda leylek 'Rıfkı'yı balıkçıları besliyor
Kızılay Deltası'nda leylek 'Rıfkı'yı balıkçıları besliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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