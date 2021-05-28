Kızılay'dan Yeditepe Lojistik'e teşekkür
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Kızılay'dan Yeditepe Lojistik'e teşekkür

Kızılay'dan Yeditepe Lojistik'e teşekkür
Bültenler - Haberler | Güncel

Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, Yeditepe Lojistik'i ziyaret ederek Tahir Alp Tuğhan'a Kızılay Hatırası olarak Kızılay Radyosu takdim etti.

Baykalmış yaptığı açıklamada; "Kızılay İzmir Şubesi olarak Hakkari'de ihtiyaç sahibi köy okullarında bulunan öğrenci kardeşlerimiz için giysi, ayakkabı ve kırtasiye yardımında bulunduk. Bu hayır işinde malzemelerin Hakkari'ye ulaşması noktasında Yeditepe Lojistik bizlere destek oldu. Bizler de Kızılay ailesi olarak Yeditepe Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Alp Tuğhan'a ve Yeditepe Lojistik ailesine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeditepe Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Alp Tuğhan, "Kızılay ülkemizin ve dünyanın çınarıdır. Yeditepe Lojistik olarak Kızılay'ın iyilik harekatında üstümüze düşen görevi her zaman yerine getirmeye hazırız. Tüm Kızılay ve Kızılaycı arkadaşlarımızı yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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