Kızılay'dan yabancı öğrencilere destek
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Kızılay'dan yabancı öğrencilere destek

13.12.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:49
Kızılay'dan yabancı öğrencilere destek

DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi ekipleri yabancı ülkelerden gelip Düzce'de okuyan durumu iyi olmayan öğrencilere giyim eşyası yardımında bulundu.

DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi ekipleri yabancı ülkelerden gelip Düzce'de okuyan durumu iyi olmayan öğrencilere giyim eşyası yardımında bulundu.

Kızılay Düzce Şubesi tarafından Düzce'ye yabancı ülkelerden gelen ihtiyaç sahibi öğrencilere destekleri devam ediyor. Kızılay ekipleri ihtiyaç sahibi temsilci öğrencilere muhtelif giyim eşyaları ile destek oldu. - DÜZCE

Kızılay'dan yabancı öğrencilere destek
Kızılay'dan yabancı öğrencilere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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