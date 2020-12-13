Kızılay'dan yabancı öğrencilere destek
13.12.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:49
DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi ekipleri yabancı ülkelerden gelip Düzce'de okuyan durumu iyi olmayan öğrencilere giyim eşyası yardımında bulundu.
DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi ekipleri yabancı ülkelerden gelip Düzce'de okuyan durumu iyi olmayan öğrencilere giyim eşyası yardımında bulundu.
Kızılay Düzce Şubesi tarafından Düzce'ye yabancı ülkelerden gelen ihtiyaç sahibi öğrencilere destekleri devam ediyor. Kızılay ekipleri ihtiyaç sahibi temsilci öğrencilere muhtelif giyim eşyaları ile destek oldu. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı