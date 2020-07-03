Kızılay'dan vekaletle kurban kesimi çağrısı
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Kızılay'dan vekaletle kurban kesimi çağrısı

Kızılay'dan vekaletle kurban kesimi çağrısı Türk Kızılay, bu kurban bayramında da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla devam vekaletle kurban kesimi kampanyasını devam ettiriyor.

03.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:43

Kızılay'dan vekaletle kurban kesimi çağrısı

İSTANBUL - Türk Kızılay, bu kurban bayramında da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla devam vekaletle kurban kesimi kampanyasını devam ettiriyor. Öte yandan vekaletle kurban bedelinin yurt içi 1050 TL, yurt dışı 850 TL olduğu öğrenildi.

Türk Kızılay, vekaletle kurban kesimi kampanyasına korona virüse rağmen bu sene de devam ediyor. "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanyada yurt içi kurban kesim bedelinin 1050 TL, yurt dışı kurban kesim bedelinin 850 TL olduğu açıklandı.

Türk Kızılay Kadıköy Şube Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuruluş amacında da olduğu gibi 152 yıldır dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahiplerine milletimizin merhamet elini uzatan Türk Kızılay, insanlığın zor günlerden geçtiği koronavirüs salgınında da yüzbinlere yardımlarıyla destek oldu, olmaya da devam ediyor. Kızılay, Kurban Bayramı'na az bir zaman kalan bu dönemde de daha çok sofrayı bereketlendirmek için artık geleneksel hale gelen ve sloganı da; "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" olan Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'nı yürütüyor.

2007 yılından bu yana Kızılay Kurban Modeli ile milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırılıyor. Bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Mazlum insanların sofralarına ulaştıracağımız kurban etleri ile evlerine, gönüllerine mutluluk vermenin, paylaşmanın ve paylaştırmanın huzurunu yaşayacağız.

Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası ile dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanları, İslami kurallara uygun olarak kesilecek. Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine, sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden dağıtılacak" ifadelerine yer verildi.

Kızılay'dan vekaletle kurban kesimi çağrısı

Kaynak: İHA

Manşet

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