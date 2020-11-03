Kızılay'dan Vali Makas'a ziyaret
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Kızılay'dan Vali Makas'a ziyaret

03.11.2020 09:14 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:19
Kızılay'dan Vali Makas'a ziyaret

Kızılay Haftası dolayısıyla Volkan Burak Mumcu ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mehmet Makası ziyaret etti.

Kızılay Haftası dolayısıyla Volkan Burak Mumcu ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mehmet Makası ziyaret etti.

Kızılay Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Vali Makas, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mumcu, Türk Kızılay'ının, afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamasının yanı sıra toplumda yardımlaşmanın geliştirilmesi ve güvenli kan temininin gerçekleştirilmesi maksadıyla hizmet verdiğini kaydetti.

Vali Makas, İzmir depreminde de gerçekleştirdikleri özverili çalışmaları ve yürüttükleri bu anlamlı vazifeler ile halkın gönlünde taht kuran Türk Kızılay'ı çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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