Kızılay'dan üniversite öğrencilerine iftar

Türk Kızılay'ı Babaeski temsilciliği üniversite öğrencilerine iftar verdi.

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen iftara, Kızılay İlçe Temsilcisi Gülsüm Kaynaklar, Okul Müdürü Kamil Malkoç, Okul Sekreteri İlhami Ak ile öğrenciler katıldı.

Kaynaklar, iftarın ardından yaptığı konuşmada, üniversite öğrencileri ile iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden ilçeye gelerek öğrenim gören öğrencilerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kaynaklar, iftara katılan herkese teşekkür etti.

Ramazanın yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu anımsatan Kaynaklar, "Türk Kızılay'ı sadece yardım götüren, kan toplayan bir kurum değil. Türk Kızılay'ı her zaman ihtiyaç duyulan her yerdedir. Birlikte aldığımızı her nefes, dokunabildiğimiz her can bizimdir. Ramazanın da bu manevi havasını birlikte teneffüs etmek istedik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA