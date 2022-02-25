Kızılay'dan Ukrayna'ya çadır ve battaniye yardımı - Haberler
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Kızılay'dan Ukrayna'ya çadır ve battaniye yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kızılay'dan Ukrayna'ya çadır ve battaniye yardımı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı başlatmasının ardından Ukrayna ve Rusya Kızılhaç başkanları ile konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı başlatmasının ardından Ukrayna ve Rusya Kızılhaç başkanları ile konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ortaya çıkması muhtemel bir mülteci krizinden kaygı duyduğunu ve bunun olmaması için tüm insani yardım aktörlerinin daha aktif hareket etmesi gerektiğini bildirdi. Yapılan görüşmelerde Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Ukrayna Kızılhaçı'na "Her türlü insani yardıma hazırız" mesajını verdi.

Gün içinde yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna Kızılhaçı ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanması için Türk Kızılay'dan destek istedi. Bu talepten sonra harekete geçen Kızılay, acil olarak yola çıkmak üzere 3 TIR insani yardım malzemesini hazır hale getirdi.

Gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçlar için bölgeye bir insani yardım konvoyu çıkartıyoruz. Kızılay ekibimiz depo çadırları, evlerini terk etmiş insanlara yönelik afet barınma çadırları ve tahliye olan vatandaşlarımıza da destek verecek seyyar ikram araçları ile bölgeye hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

İçerisinde 210 metrekarelik genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemelerinin bulunduğu 3 tırın bugün gün içerisinde Ukrayna'ya hareket etmesi planlanıyor. - ANKARA

Kızılay'dan Ukrayna'ya çadır ve battaniye yardımı

Kızılay'dan Ukrayna'ya çadır ve battaniye yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ukrayna, Kızılay, Rusya, Türk, Yerel, Haberler

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