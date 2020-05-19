Kızılay'dan tatlı davranış
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Kızılay'dan tatlı davranış

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kızılay Ünye Şube Başkanlığı tarafından Kadir Gecesi nedeniyle tatlı ikramında bulunuldu.

Kızılay'dan tatlı davranış
19.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:34

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kızılay Ünye Şube Başkanlığı tarafından Kadir Gecesi nedeniyle tatlı ikramında bulunuldu.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda stant açarak vatandaşlara yaklaşık bin tatlı ikram eden Kızılay Ünye Şubesi, Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlara ikram dağıtmaya devam ediyor. Meydandan geçen vatandaşlara bu tür ikramların insani ve Ramazan ayında kardeşliğine vurgu yapan Kızılay Ünye Şube Başkanı İsmet Küçükoğlu, "Ramazan ayının girmesiyle çeşitli Ünyemizdeki vatandaşlarımıza çeşitli hizmetlerimiz oldu. Kadir gecesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda 1000 adet tatlı ikramında bulunduk. Bugüne kadar gıda yardımları ve nakit desteklerinde bulunduk. Elimizden gelen oranda ekmek ve su dağıttık. Bugün ise tatlı dağıtalım istedik" dedi.

"Çocuklara çikolata ve gofret dağıtılacak"

Kızılay Ünye Şube Başkanı Küçükoğlu ayrıca minik çocukların sokağa çıkma aralığında ise gofret ve çikolata ikram edileceğini sözlerine ekleyerek, "Minik çocuklarımızın sokağa çıkmasıyla beraber yine bu meydanda onlara gofret ve çikolata dağıtmayı düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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