Kızılay'dan Şehit Serhat Önder'e Türkü

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın 15 Temmuz'da şehit olan Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder'e yazdığı türküye klip hazırlandı.

Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz gecesi Ankara'da Genel Kurmay Başkanlığı önünde şehit olan Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder anısına klip hazırlandığı belirtildi.

Söz ve bestesi Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a ait olan "Serhat'ım" türküsünü klipte Kınık seslendirildi. Dr. Kınık'a Üsküplü ünlü sanatçı Mesut Kurtis de eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Kerem Kınık, 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin darbeye karşı direndiğini, Önder'in de bunlardan biri olduğunu ifade ederek, "O hem bir Kızılay gönüllüsüydü hem de milletinin onurlu bir ferdi olarak bu toprakları bize vatan kılmak için çalışan, çarpışan bir kardeşimizdi. Cenab-ı Hak'tan şehidimize rahmet diliyoruz. Bize düşen de böyle güzel faaliyetlerle onun anısını yaşatmaktır." dedi.

Serhat Önder

15 Temmuz şehidi Serhat Önder Türkiye'ye kesin dönme kararı almasının ardından Ankara'ya yerleşti. Kızılay Bölge Başkanlığı görevini yürüttü. 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında "darbe gerçekleşmesin diye uğraşacağız, kendimizi göstereceğiz" diyerek eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne giden Türk Kızılayı Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder, darbe girişiminin ilk saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı önündeki gruba ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. 41 yaşında şehit olan Önder, 2 çocuk sahibiydi. Kızılay'ın Demokrasi şehidi Serhat Önder'in anısına çekilen "Korkma Oğlum" adlı bir de belgesel filmi de bulunuyor.