Kızılay'dan Şarkışla'da Kan Bağışı Kampanyası
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kızılay, kan alma aracıyla Şarkışla Hükümet Konağı önünde kurduğu stantla kan bağışı kampanyası başlattı.
Kızılay Kan Merkezi'nde görevli doktor Ahmet Ziya Sağol, ilçede düzenlenen kampanyanın 5 gün süreceğini belirterek, kan bağış kampanyasına ilginin yoğun olduğunu söyledi.
Sağol, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.