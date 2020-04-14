Kızılay'dan sağlık çalışanlarına tatlı ikramı Türk Kızılay Nusaybin Şubesi, hastane çalışanlarına tatlı ikramında bulundu.

Türk Kızılay Nusaybin Şubesi, hastane çalışanlarına tatlı ikramında bulundu.

Kızılay Şube Başkanı İlamettin Ay beraberindeki grup ile geldiği Nusaybin Devlet Hastanesinde Başhekim Emin Ay'ı ziyaret etti.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının büyük özveriyle görev yaptığını belirten Ay, sağlık çalışanlarına moral olması için tatlı ikramında bulunduklarını söyledi.

Kaynak: AA