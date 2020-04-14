Kızılay'dan sağlık çalışanlarına tatlı ikramı
Türk Kızılay Nusaybin Şubesi, hastane çalışanlarına tatlı ikramında bulundu.
14.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:32
Türk Kızılay Nusaybin Şubesi, hastane çalışanlarına tatlı ikramında bulundu.
Kızılay Şube Başkanı İlamettin Ay beraberindeki grup ile geldiği Nusaybin Devlet Hastanesinde Başhekim Emin Ay'ı ziyaret etti.
Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının büyük özveriyle görev yaptığını belirten Ay, sağlık çalışanlarına moral olması için tatlı ikramında bulunduklarını söyledi.
Kaynak: AA