KIZILAY'DAN RAMAZAN'DA DA YARDIMLARINI SÜRDÜRECEK

TÜRK Kızılayı, 'Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye' projesi kapsamında İzmir'de çeşitli desteklerde bulunacak.

TÜRK Kızılayı, 'Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye' projesi kapsamında İzmir'de çeşitli desteklerde bulunacak.

Yurt genelinde başlatılan 'Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye' kampanyası kapsamında, İzmir'de de gerçek ihtiyaç sahiplerine gıda, erzak ve maddi yardım yapılacak. Şube Başkanı Kerem Baykalmış, çalışmalar hakkında bilgi verdi. İzmir'de 30 bin hanenin kapısını çalacaklarını belirten Baykalmış, "12 bin aileye 500 TL nakdi yardım, 9 bin aileye 150 TL'lik, konteyner kentte yaşayan 267 depremzede aileye 1200 TL'lik gıda kartı yardımı yapılacak. Öte yandan gıda kolisi, kapalı çorba ve meyve suyu dağıtımımız günlük olarak devam ediyor" dedi. Devletten aldıkları herhangi bir bütçenin olmadığını belirten Baykalmış, bir yardım kuruluşu olduklarını belirterek, "Bize ne kadar destek verilirse biz de o kadar çok kişiye ulaşabiliriz. İhtiyaç sahibi insanların gereksinimini karşılamakla mükellefiz. Bizden desteğini esirgemeyen vatandaşlarımızın yaptığı bağışlarla bunları sürdürüyoruz" dedi. Baykalmış, diğer illerdeki şubelerle de dayanışma içinde bulunduklarını vurguladı. Öte yandan kan stoklarıyla ilgili bir çağrı da yapan Baykalmış, "Stoklar günlük 200'lere kadar düştü. İzmir Şube en başarılı ikinci kan merkezidir. Türk Kızılay'ının kan alma birimleri bizim evlerimizden daha temiz. Günde üç kere salgın hastalıklardan korunmak amacıyla temizlenmektedir. Bu konuda kan bağışı yapacak kişilerin içi rahat olsun. Kan demek hayat demek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı