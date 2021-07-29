Son dakika haberi! Türk Kızılaydan orman yangınlarından etkilenenlerle müdahale ekiplerine yiyecek desteği

Son dakika haberleri: Türk Kızılay, yurdun farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarından etkilenenler ile yangına müdahale eden ekiplere yiyecek, içecek desteği sağlıyor.

Türk Kızılay, yurdun farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarından etkilenenler ile yangına müdahale eden ekiplere yiyecek, içecek desteği sağlıyor.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu afet uzmanlarıyla bölgede yardım çalışmaları yürüten Kızılay, Muğla'nın Marmaris ilçesi, Osmaniye, Adana ve Mersin'deki orman yangınlarından etkilenenlerle müdahale ekiplerine destek oluyor.

Kızılay, Manavgat'ın yanı sıra Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ile Karacalar mevkisinde, Adana Aladağ'da, Mersin'in Silifke ilçesinde, Muğla'nın Marmaris ilçesinde de çalışma yürütüyor.

Şubeleri, afet uzmanları ve gönüllülerini seferber eden Kızılay, mobil beslenme araçları, sahra mutfakları ve bölgelerde bulunan aşevlerinde yaptığı hazırlıklarla hem yangınlarından etkilenenlere hem de çalışanlara yiyecek, içecek yardımları yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan