Kızılay'dan Ordu'daki ihtiyaç sahiplerine 1,5 milyon TL'lik destek
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Kızılay'dan Ordu'daki ihtiyaç sahiplerine 1,5 milyon TL'lik destek

Kızılay'dan Ordu'daki ihtiyaç sahiplerine 1,5 milyon TL'lik destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, genel merkez tarafından Ordu'ya toplamda 1 milyon 500 bin liralık bağış yapıldığını, bunun ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, genel merkez tarafından Ordu'ya toplamda 1 milyon 500 bin liralık bağış yapıldığını, bunun ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Enginyurt, yapılan çalışmaların, haberlerde yer aldıktan sonra Ordu'da 100'e yakında gönüllünün kendilerine katıldığını belirterek, bu konuda basın mensuplarının büyük emeği olduğunu aktardı. Türk Kızılayı'nın Ramazan ayı içerisinde yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Enginyurt, bu çalışmaların mutluluk verici olduğunu söyledi.

Ordu'da iki büyük mağazada stant kurduklarını ve yapılacak yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını ifade eden Enginyurt, "İftar yemeği, pide ve maske ile dezenfektan dağıtımlarımız devam edecek. Genel merkezimizden sadece Ordu ili için 1 milyon 400 bin TL'lik bir nakdi bağış tanımlandı, bunu 19 ilçemizde belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım olarak vereceğiz. Yine genel merkezimizden 100 bin TL'lik gıda çeki tanımlandı, bunu da belirlediğimiz kişilere ulaştıracağız" dedi.

Türk Kızılay Ordu Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, göreve geldikleri 1 buçuk yıllık süre zarfında kendilerine destek olan basın mensuplarına teşekkür belgesi takdim etti. - ORDU

Kızılay'dan Ordu'daki ihtiyaç sahiplerine 1,5 milyon TL'lik destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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