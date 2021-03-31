Kızılay'dan öğrencilere yardım eli
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Kızılay'dan öğrencilere yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kızılay'dan öğrencilere yardım eli

Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi tarafından yatılı bölge okulu öğrencilerine kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Türk KızılayAğrı Şubesi tarafından yatılı bölge okulu öğrencilerine kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Türk Kızılay'ı Genel Merkezi tarafından Ağrı Kızılay Şubesine yatılı bölge okullarında bulunan öğrencilere dağıtılmak üzere kırtasiye malzemesi gönderildi. Gönderilen kırtasiye malzemeleri seti Ozanlar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda bulunan 100 öğrenciye Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve gönüllüleri tarafından dağıtıldı. İl ve ilçelerdeki tüm yatılı okuyan öğrencilere dağıtılan kırtasiye malzemeleri seti öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılayacak tüm malzemeleri içermesinin yanı sıra maske ve dezenfektan da bulunduruyor.

Türk Kızılay'ının her alanda herkese yardım eli uzattığını ifade eden Ağrı Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, "Bu proje Kızılay Genel Merkezi tarafından eğitime destek adı altında başlatıldı. Kızılay'ın başlatmış olduğu eğitme destek kampanyasıyla tüm Türkiye'de yatılı bölge okullarının tamamına kırtasiye setleri ulaştırıldı. Ağrı Merkez ve tüm ilçeler dahil toplam 14 tam okula 3 bin 268 tane öğrencimize kırtasiye setlerimizi dağıttık. Kırtasiye setlerinin içerisinde bir öğrenci için kırtasiye anlamında tüm set düşülmüş" dedi. - AĞRI

Kızılay'dan öğrencilere yardım eli
Kızılay'dan öğrencilere yardım eli
Kızılay'dan öğrencilere yardım eli
Kızılay'dan öğrencilere yardım eli
Kızılay'dan öğrencilere yardım eli
Kızılay'dan öğrencilere yardım eli
Kızılay'dan öğrencilere yardım eli
Kızılay'dan öğrencilere yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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