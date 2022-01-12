Kızılay'dan öğrencilere giyim yardımı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen eşofman üstleri ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen eşofman üstleri ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
Sarıgöl merkez ve mahallelerindeki okullarda belirlenen 600 öğrenciye eşofman yardımında bulunduklarını belirten Sarıgöl Türk Kızılay İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, "Kızılay Genel Merkezinden gönderilen eşofman takımlarımız 600 öğrencimize gidilerek teslim edildi." dedi. - MANİSA