Kızılay'dan öğrencilere giyim yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılay'dan öğrencilere giyim yardımı

Kızılay'dan öğrencilere giyim yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen eşofman üstleri ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen eşofman üstleri ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Sarıgöl merkez ve mahallelerindeki okullarda belirlenen 600 öğrenciye eşofman yardımında bulunduklarını belirten Sarıgöl Türk Kızılay İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, "Kızılay Genel Merkezinden gönderilen eşofman takımlarımız 600 öğrencimize gidilerek teslim edildi." dedi. - MANİSA

Kızılay'dan öğrencilere giyim yardımı

Kızılay'dan öğrencilere giyim yardımı

KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlunun programa dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı

KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlunun programa dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title