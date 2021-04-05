Kızılay'dan Muradiye'deki öğrencilere kıyafet ve ayakkabı yardımı
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Kızılay'dan Muradiye'deki öğrencilere kıyafet ve ayakkabı yardımı

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Kızılay'dan Muradiye'deki öğrencilere kıyafet ve ayakkabı yardımı

Türk Kızılay, Van'ın Muradiye ilçesindeki 500 öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Van'ın Muradiye ilçesindeki 500 öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

İlçedeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için temin edilen kıyafet ve ayakkabılar, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Erkan Savar'ın katıldığı programla Cumhuriyet Ortaokulundaki öğrencilere dağıtıldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Savar, okuldaki tüm öğrencilere malzemelerin dağıtıldığını belirterek, Kızılay'ın çalışmalarının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu ise bağışçıların gönderdiği kıyafetleri çocuklara teslim etmek için ilçede bulunduklarını ifade ederek, destek verenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu da desteklerinden dolayı Kızılay görevlilerine teşekkür ederek, bu tür çalışmaların önemli olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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