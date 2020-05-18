Kızılay?dan, Merih Demiral?a teşekkür
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Kızılay?dan, Merih Demiral?a teşekkür

JUVENTUS'un en önemli oyuncuları arasında yer alan Merih Demiral, koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin kolilik erzak yardımında bulunurken, Kızılay Kocaeli Şubesi binasına astığı afiş ile ünlü futbolcuya teşekkür etti.

Kızılay?dan, Merih Demiral?a teşekkür
18.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:48

JUVENTUS'un en önemli oyuncuları arasında yer alan Merih Demiral, koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin kolilik erzak yardımında bulunurken, Kızılay Kocaeli Şubesi binasına astığı afiş ile ünlü futbolcuya teşekkür etti.  İtalyan devi Juventus'un oyuncusu Merih Demiral, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Kızılay'ına 2 bin kolilik erzak yardımında bulundu. Bunun üzerine İzmit'te bulunan Kızılay Kocaeli Şube binasına Merih Demiral'ın milli takım formasıyla verdiği asker selamı fotoğrafı ve "Bu zor günlerde Kocaeli'nin yanında durarak yapmış olduğu gıda kolisi bağışı için Karamürselli Merih Demiral'a sonsuz teşekkürler? yazılı pankart asıldı.  


Kaynak: DHA

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