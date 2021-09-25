Kızılay'dan Manavgat'a küçükbaş hayvan yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılay'dan Manavgat'a küçükbaş hayvan yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kızılay'dan Manavgat'a küçükbaş hayvan yardımı

Kızılay Afyonkarahisar Şubesi, Temmuz ayında Manavgat'ta meydana gelen orman yangınlarının ardından geçimini hayvancılıkla sağlayan bazı ailelerin maddi olarak zarara uğraması üzerine 18 adet küçükbaş hayvan bağışında bulundu.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Kızılay Afyonkarahisar Şubesi, Temmuz ayında Manavgat'ta meydana gelen orman yangınlarının ardından geçimini hayvancılıkla sağlayan bazı ailelerin maddi olarak zarara uğraması üzerine 18 adet küçükbaş hayvan bağışında bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangınları bölgede büyük bir alana yayılmış ve günler sonra kontrol altına alınabilmişti. Kızılay ise bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tüm imkanlarını seferber etmiş ve çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmüştü. Afetzedeler için yardımlarına devam eden Kızılay, şubeleri aracılığıyla da vatandaşlara destek oluyor. Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından bağışlanan 18 adet küçükbaş hayvan yapılan kura sonucu, Kızılay Manavgat Şubesi aracılığı ve İl Tarım Müdürlüğü iş birliği ile tespit edilen hak sahiplerine dağıtıldı. Ayrıca yangında evlerini kaybedip geçici kiralık evlere geçen ihtiyaç sahibi iki aileye de gıda kolisi ve hijyen seti dağıtımı gerçekleştirildi. - ANKARA

Kızılay'dan Manavgat'a küçükbaş hayvan yardımı

Kızılay'dan Manavgat'a küçükbaş hayvan yardımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Hulusi Akar Meral Akşener Selahattin Demirtaş Mehmet Nuri
Magazin Gülşen Müge Anlı Derya Uluğ Acun Ilıcalı Mehmet Nuri
Spor Marcao Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fatih Terim Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kızılay'dan Manavgat'a küçükbaş hayvan yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 09:17:55. #1.17#