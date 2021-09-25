Kızılay'dan Manavgat'a küçükbaş hayvan yardımı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Kızılay Afyonkarahisar Şubesi, Temmuz ayında Manavgat'ta meydana gelen orman yangınlarının ardından geçimini hayvancılıkla sağlayan bazı ailelerin maddi olarak zarara uğraması üzerine 18 adet küçükbaş hayvan bağışında bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangınları bölgede büyük bir alana yayılmış ve günler sonra kontrol altına alınabilmişti. Kızılay ise bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tüm imkanlarını seferber etmiş ve çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmüştü. Afetzedeler için yardımlarına devam eden Kızılay, şubeleri aracılığıyla da vatandaşlara destek oluyor. Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından bağışlanan 18 adet küçükbaş hayvan yapılan kura sonucu, Kızılay Manavgat Şubesi aracılığı ve İl Tarım Müdürlüğü iş birliği ile tespit edilen hak sahiplerine dağıtıldı. Ayrıca yangında evlerini kaybedip geçici kiralık evlere geçen ihtiyaç sahibi iki aileye de gıda kolisi ve hijyen seti dağıtımı gerçekleştirildi. - ANKARA