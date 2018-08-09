Kızılay'dan "Kurban" Kampanyası

Kızılay Van Şube Başkanı Yalçın Özdemir, 2007 yılından beri Vekaletle Kurban Kesim kampanyasını sürdürdüklerini belirterek, "Kızılay, bu yılki kampanyasında da hayırseverlere 'kurban bereketi yıl boyu sürsün' sloganıyla seslenecek." dedi.

Makamında Kurban Bayramı öncesinde açıklamalarda bulunan Özdemir, kurumun geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim kampanyasının 2018 yılında da devam ettiğini Kızılay'ın Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Kızılay'ın düzenlediği kampanyalarla, kurban etlerini yüz binlerce mazlumun sofrasına ulaştırdığını ifade eden Özdemir, "Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı'nda değil, yıl boyu ete kavuşacaktır. Bunun yanında Kızılayın 'Kurban'da Kızılay Modeli' sayesinde hayırseverler, kurban ibadetlerini amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek. Bu çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu veterinerleri tarafından seçilerek kurumun modern kombinalarında vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecektir." dedi.

40 ülkede kurban kesilecek

Bu yılki hedeflerinin yaklaşık 3 milyon 800 bin insana ulaşmak olduğunu aktaran Özdemir, "Kurban ibadetini gerçekleştirmiş olan insanlarımızın kurban paylarını ulaştırmak istiyoruz. Bu çerçevede yurt içinde 85 bin hisse kurban, yurt dışında da aynı sayıda olmak üzere toplam 170 bin hisse kurban kesimini planladık. Kurumumuz yaklaşık 40 ülkede kurban organizasyonu yapmak için anlaşmalar gerçekleştirmiştir. Kurban Bayramı'nın bereketini muhtaç sofralara bu yıl da taşıyacak olan Kızılayın, 'Vekaletle Kurban Kesim' kampanyası bedeli yurt dışı 590 TL, yurt içi ise 750 TL oldu. Hayırseverlere 'Kurban bereketi yıl boyu sürsün' sloganıyla seslenen Kızılay, Türkiye dahil yaklaşık 40 ülkede 170 bin vekalet sahibi adına kurban kesip yaklaşık 3 milyon 800 bin kişiye kurban bereketini ulaştıracak. Bu kapsamda kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlar, bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Kızılay şubelerini, PTT şubelerindeki Kızılay PostaÇeki hesabını, 168 ücretsiz çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak vekaletlerini verebileceklerdir." şeklinde konuştu.