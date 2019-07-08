Kızılay'dan Kur'an kursu öğrencilerine yardım

Türk Kızılayı Sorgun Şubesi tarafından ilçede hizmet veren Medine Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencilerine, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer, Müftülüğe bağlı Kur'an kursunda yaklaşık 260 öğrencinin kaldığını söyledi.

Ateşer, "Kur'an kursumuzda Yozgat merkez ve çevre köylerden de gelen öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Bizler de Türk Kızılayı olarak bu öğrencileri sevindirmek istedik. Onlara giysi ve yiyecek yardımında bulunduk." dedi.

Kaynak: AA