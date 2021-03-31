Kızılay'dan köy okulunda sinema etkinliği
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Kızılay'dan köy okulunda sinema etkinliği

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Kızılay'dan köy okulunda sinema etkinliği

Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği tarafından Dereköy İlk ve Ortaokulu'nda sinema etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği tarafından Dereköy İlk ve Ortaokulu'nda sinema etkinliği düzenlendi.

Dereköy İlkokulunda düzenlenen sinema etkinliğinde film izleyen öğrencilere Genç Kızılay gönüllüleri tarafından sinema bileti ve mısır hediye edildi. Ayrıca öğrencilere Kızılay'ın tarihçesi, faaliyetleri ve projeleri hakkında detaylı bilgi verildi, iyilik ve yardımlaşmanın önemine vurgu yapıldı. - KÜTAHYA

Kızılay'dan köy okulunda sinema etkinliği
Kızılay'dan köy okulunda sinema etkinliği
Kızılay'dan köy okulunda sinema etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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