Kızılay'dan koronavirüs ile mücadeleye büyük destek
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Karantina, Kızılay, Güncel

Kızılay'dan koronavirüs ile mücadeleye büyük destek

Koronavirüs ile mücadele kapsamında devlete destek çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, sosyal yardım çalışmalarını artırma kararı aldı.

24.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:26
Kızılay'dan koronavirüs ile mücadeleye büyük destek

Kızılay, karantina yurtlarındaki yemek dağıtımlarının ve kan bağışı konusundaki çalışmalarının yanı sıra, yaşanan krizden en çok etkilenmesi beklenen toplum kesimlerini desteklemek amacıyla eylem planı hazırladı.

Kurulduğu günden bugüne kadar milletinin karşılaştığı her sorunun aşılmasında Devlet'in yanında yer alan Türk Kızılay, koronavirüs ile mücadelede de üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Kızılay, yaptığı değerlendirmenin ardından sosyal yardım çalışmalarını genişletme kararı aldı.

Yurt dışından gelen ve 28 noktada karantina altına alınan yaklaşık 11 bin kişiye üç öğün beslenme hizmeti vermeye devam eden Kızılay, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını da şubeleri ve gönüllüleri eliyle karşılıyor. Kızılay il ve ilçelerde kurulan "Vefa Sosyal Destek Gruplarına" da destek sağlıyor.

Yaşanan olağanüstü süreçte ülkenin kan ve kan ürünü ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay, önümüzdeki dönem çalışmalarını birey ve ailelerin sosyal yardımlarla desteklenmesine odaklayacak.

Sağlık Bakanlığına destek

Kızılay koruyucu hekimlik hizmetleri ile toplumu yeni koronavirus salgınına karşı bilinçlendirme eğitimleri düzenlemeye devam ediyor. İstanbul ve Ankara Ulusal Kan Bankası Referans Laboratuvarlarındaki koronavirüs tanı kapasitesini de Sağlık Bakanlığının hizmetine sunan Kızılay, olası ihtiyaç için Sağlık Bakanlığına 150 şişme Çadır Hastanesi teslim etti. Kızılay illerdeki Hastanelerin olası ihtiyaçları için ilave 300 adet Sahra Hastanesini de fabrikalarında 24 saat esasına göre imal etmeye devam ediyor.

150 bin aileye destek gıda desteği

Türk Kızılay, olağanüstü dönemler için depolarında hazır bulundurduğu gıda paketlerini 150 bin aileye ulaştıracak. İçerisinde sıvı yağ, çay, şeker, pirinç, kuru fasulye, yeşil/kırmızı mercimek, bulgur, salça, un, zeytin, kaşar peyniri, makarna ve tuz bulunan gıda kolileri, insanların evden sokağa çıkışını da azaltmayı amaçlıyor.

100 bin aileye hijyen malzemesi desteği

Kızılay, içerisinde şampuan, kolonya, el sabunu,çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, arap sabunu, bulaşık süngeri, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, diş macunu, diş fırçası, tıraş bıçağı ve tıraş köpüğü bulunan 100 bin hijyen kolisi hazırladı. Hijyen setleri, bu tür malzemelere ulaşmada en büyük sıkıntıyı çeken toplum kesimleri gözetilerek dağıtılacak.

75 Bin aileye 30 Milyon TL Sosyal yardım

Karantina yurtlarında kalanlara verilen yemek desteğinin yanında şehirlerdeki ihtiyaç sahiplerine de sıcak yemek desteği vermeye karar veren Kızılay, aşevlerinin kapasitesini de arttırdı. Kurban paylarından hazırlanan 1 Milyon kutu kavurma konservesi de yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kızılay ayrıca geçim sıkıntısı çeken 75 bin aileye 400 TL nakit sosyal destek ödeme yapma karı aldı.

Kınık, "Kızılay olarak tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz"

Tüm dünya gibi ülkemizin de zor günlerden geçtiğini belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, toplum olarak daha fazla dayanışmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Dr. Kerem Kınık, "Gündelik işlerde yevmiyeli çalışıp evine o gün kazandığını ekmek parası olarak götüren seyyar satıcılar, gündelik işçiler, geri dönüşüm emekçileri, sigortasız çalışan vasıfsız işçiler başta olmak üzere hayatın durağanlaşması ile işi duran küçük esnaf ile daha fazla dayanışma göstereceğiz. Bu zor sürecin üstesinden ancak birbirimize destek olarak gelebiliriz. Varlıklının yoksulla, gencin yaşlıyla, sağlıklının hastayla, işverenin emekçiyle, tüm toplumsal kesimlerin birbiri ile her şeyi bir kenara bırakarak dayanışması gerekiyor. Bizler Kızılay olarak bu olağanüstü dönemde tüm kaynaklarımızı ihtiyaç sahipleri için seferber ediyoruz. Yoksullara ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için tüm Kızılay teşkilatı seferberlik ilan etti. 152 yıllık tarihimiz bize zor günleri atlatmada dayanışmanın önemini öğretti." dedi. Kızılay, hayat normale dönene kadar yardım çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Bültenler

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