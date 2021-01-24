Kızılay'dan kısıtlamada görev yapan ekiplere ve esnafa çorba ikramı
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Kızılay'dan kısıtlamada görev yapan ekiplere ve esnafa çorba ikramı

24.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:38
Kızılay'dan kısıtlamada görev yapan ekiplere ve esnafa çorba ikramı

Türk Kızılay Hakkari Şubesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan polis ve belediye ekipleri ile esnafa çorba ikramında bulunuldu.

Türk Kızılay Hakkari Şubesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan polis ve belediye ekipleri ile esnafa çorba ikramında bulunuldu.

Türk Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, görevlilere ve esnafa destek vermek amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Kısıtlamada soğuk havaya rağmen görev başında olan güvenlik güçlerini, belediye ekiplerini ziyaret ettiklerini belirten Bozkurt, "Kızılay gönüllüleri ile koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan emniyet ve belediye personeli, taksici ve balıkçılara sıcak çorba ikramında bulunduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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