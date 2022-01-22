KIZILAY'DAN KARLA KAPLI KÖYLERDE YAŞAYANLARA YARDIM

GÖLYAKA, DÜZCE (DHA) - DÜZCE'nin Yığılca ve Gölyaka ilçelerinde karla kaplı köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere Kızılay, gıda yardımında bulundu.

Düzce'nin Gölyaka ve Yığılca ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kızılay Düzce Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler karla kaplı köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için harekete geçti. İhtiyaç sahibi ailelere ekmek, kavurma, bebek bisküvisi gibi gıda ürünleri verildi.

Bu arada, Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada il genelinde 17 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.