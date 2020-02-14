Kızılay'dan kan dostlarına çağrı

14.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:30

Türk Kızılay; kar, fırtına, soğuk gibi çetin kış koşullarında azalan kan stokları nedeniyle "Kan Dostum" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, "İyi ki Varsın Kan Dostum" kampanyasıyla tüm Adanalı hemşehrilerini bu iyilik hareketinin bir parçası olmaya davet etti.



Saygılı, konuya ilişkin açıklamasında, ülkede her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "2005 yılından bu yana Ulusal Güvenli Kan Temini programını yürüten Türk Kızılay olarak Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 90'ını karşılamaktayız. Bu kan ihtiyacı tamamen gönüllü vatandaşların verdiği kanlarla giderilmektedir. Ancak içinde bulunduğumuz ağır kış şartları nedeniyle Türkiye genelinde kan bağışında ve kan stoklarında ciddi bir düşüş yaşanmaktadır" dedi.



Kan dostlarına çağrıda bulunan Ramazan Saygılı, "İşlem için geçerli bir kimlik belgesiyle kan bağışı noktalarında form doldurarak doktor kontrolünden geçmek gerekiyor. Kızılay, bağışlanan kanlara dünya standartlarında testler uygulayarak kan bağışlarını eritrosit, trombosit ve plazma olarak ayrıştırdıktan sonra hastanelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaktadır" ifadelerine yer verdi.



Saygılı, 2005 yılından itibaren Ulusal Güvenli Kan Temini programını yürüten ve hali hazırda ülke çapına yayılmış ağı ile ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 90'ını gönüllülerden aldığı kan bağışları ile karşılayan Türk Kızılay'ın kış şartları nedeni ile kan bağışı sayılarında ciddi oranda düşüş olması nedeniyle böyle bir kampanya başlattığına dikkati çekti.



Saygılı, işlem için geçerli bir kimlik belgesiyle kan bağışı noktalarında form doldurarak doktor kontrolünün ardından bağış yapılabildiğine dikkati çekerek, "Kan vermek ise 15 dakika sürüyor" bilgisini verdi.



Kızılay'ın ilk kan bağışı kabul merkezlerini 1957 yılında kurduğunu anımsatarak, "Günümüzde bölge kan merkezleri, kan bağış merkezleri ve mobil kan bağış araçlarıyla günde ortalama 350 noktada 10 bin ünite kan bağışı alınmaktadır. Alınan kanlar testlerden geçirilip bileşenlerine ayrıldıktan sonra 1300'e yakın hastaneye gönderilmektedir. Kızılay ayrıca TÜRKÖK projesiyle donör olmak isteyenlere de hizmet vermektedir. Tüm bu operasyonlar yaklaşık 3500 kişilik sağlık personeliyle gerçekleştirilmektedir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA